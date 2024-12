Matusefotograaf Joanna Raudhein: soovin, et minust saaks pärast surma pihlakas

Kes soovib, et tema lähedase viimsele teekonnale saatmist jäädvustaks matustele keskendunud fotograaf, võib Valgamaalt Hargla lähedalt Kallikülast otsida üles Joanna Raudheina. Ärasaatmisi on noor naine pildistamas käinud juba kolm aastat ja tunneb, et see töö sobib talle.