Teadlased kogusid noortelt folkloori

Joyd külastati Eestimaa rahvuste ühenduse juhataja Natalia Ermakovi soovitusel, kuna see on ainulaadne koht, kus saab koguda materjale nii Eesti kui ka Läti kooli folkloori kohta. Tegutsevad ju Marina Jerjomina juhitavas stuudios nii Valga kui ka Valka lapsed. «Soe vastuvõtt ja sõbralik õhkkond tegid meie visiidi meeldejäävaks. Me ei saanud mitte ainult koguda väärtuslikku teavet, vaid ka nautida laste esinemisi, kes näitasid oma tantse ja muusikalisi etteasteid. Üks osalejatest oli kohalik roma laste kollektiiv, kes lisas päevale erksaid värve,» jagas teadur muljeid.