Noored hakkavad Võru asjades rohkem kaasa rääkima

Noortevolikogu loomine on oluline samm noorte kaasamiseks linna juhtimisse ja otsustusprotsessidesse. Linnapea Kalvi Kõva sõnul annab see neile võimaluse esitada ideid, jagada oma nägemusi ja aidata kujundada linna noortele sõbralikumaks ja atraktiivsemaks. «Meie eesmärk on luua dialoog, kus noored saavad olla aktiivsed partnerid linna tuleviku kujundamisel,» ütles linnapea.