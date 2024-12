GALERII Võru laadalised sattusid tantsupeole

Laada peakorraldaja Emil Aništšenko rääkis, et eriliseks teebki ettevõtmise see, et jõuluteemaline laat ja talvine tanstupäev toimuvad koos. «Tavaliselt on talvised üritused siseruumides. Aga meie laadal kaubeldakse väljas ja samas on inimestel võimalik vaadata ka tantsu. Laadaplatsil lisab jõulutunnet seegi, kui maa on valge,» selgitas Aništšenko.