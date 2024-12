Kogukonnad soetavad kriisiajaks generaatoreid

Mullu saadud 4000 euro eest soetati generaator, selts ise rajas selle tarvis varjualuse ja ühendas elektrisüsteemiga. Nüüd eraldati innovatsioonifondist Tagaküla seltsile veel 1800 eurot. Seltsi juhatuse esimehe Ene Andrejevi sõnul plaanitakse selle raha eest osta telk, kus saab kriisiajal pakkuda inimestele peavarju. «Kodanikuühiskonna sihtkapital on peamine koht, kust saavad kohalikud seltsid ja ühendused taotleda raha oma rahva kaitsevõimekuse tõstmiseks. Samas pole see piisav, et maandada kõiki riske – peame lisama oma panuse või küsima raha ka teistest projektidest,» selgitas Andrejev.