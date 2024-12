Muuseumi teadur-haridusjuht Karin Varblane on kohaliku raudteejaama ajalugu uurinud aastaid. Ta on ka Valga vaksalis avatud näituse kuraator, tutvustades raudteesõlme ja jaamaga seotud hoonete ajalugu. Valga raudteejaam on Eesti suursuguseim ja paistab silma suurejoonelise arhitektuuri poolest. Arvestades Valga raudteesõlme tähtsust, pidi ka hoone olema silmapaistev.