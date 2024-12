Ligi 100 000 eestimaalase elu on igapäevaselt ohus

Kontrolli käigus tuli päästjatel selgitada vingugaasianduri vajalikkust. Sageli ei teata, et suitsu- ja vingugaasiandur on kaks erinevat asja ning suitsuandur ei asenda vinguandurit ning vastupidi. Suitsuandur läheb häiresse nähtava suitsu peale, aga kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, ei ole suitsuandur võimeline seda tuvastama.

Vaadates viimase kolme aasta (2021–2023) kodunõustamistel saadud andmeid, on suitsuanduri olemasolu osakaal püsinud üsna samal tasemel. 2021. aastal oli see nõustatud kodudes olemas 73 protsendil, 2022. aastal 75 ning 2023. aastal 74 protsendil kodudest. «Näiteks 2023. aastal oli tulekahjus hukkunuist andur kodus olemas vaid 16 protsendil juhtudest,» nentis päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet.

Taaveti sõnul on põhjendusi, miks kohustuslik andur puudub, igasuguseid. «Mõnikord on lihtsalt unustatud andur paigaldada, ehkki on sahtlis täitsa olemas. Eakate puhul on põhjus ka selles, et pole saadud selle paigaldamisega ise hakkama,» tõi ta näiteid.

Vanemate inimeste puhul tuleb sageli ette, et nad on anduri vaigistanud, kuna selle patarei on tühjaks saanud või annab see toiduaurude ja tolmu tõttu valehäireid. «Lüüakse andur näiteks harjavarrega laest alla, et pidev piiksumine ei segaks. Andur kiputakse laest alla võtma ka nendes kodudes, kus toas suitsetatakse,» nentis Taavet. (LEPM)