"Mul on heameel, et oleme leidnud Läti ja Leedu kolleegidega lahenduse tagada juba lähiajal paremad ja sujuvamad riikide ülesed rongiühendused," ütles regionaalminister Piret Hartmann. "Eriti oluline on kolme riigi reisirongioperaatorite sõiduplaanide ühildamine just Lõuna-Eestile, sest aitab muu hulgas vähendada ääremaastumist, võimestada kohalikku ettevõtlust, aga tugevdada ka Balti riikide ühtsust."