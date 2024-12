«Mis see muu elus lõbus on, kui mitte matemaatika?» Eesti vilkaim arvutaja saadetakse täiendõppele

«Ma ei saanud kuskilt aru, et mingi võit või pingeread. Lihtsalt tahtsin vaadata, mis ülesanded on, mida koolimatemaatikas küsitakse ja mida arvatakse, et Eesti elanikkond võiks koolimatemaatikast osata,» rääkis Piret Hordo. «Kui reklaam välja tuli, et hinnatakse Eesti Vabariigi taset, siis matemaatikaõpetajana tuleb sellistest asjadest osa võtta ja ennast proovile panna. Aga et nii hästi läks, see oli mullegi üllatus.»