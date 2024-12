Igal kuuendal inimesel on varjumisest eluohtlik väärarusaam

Tegelikult on avalik varjumiskoht mõeldud sõjaseisukorras kasutamiseks inimestele, kes viibivad avalikus ruumis. Varjumine tähendab aga üldiselt ohuolukorras ohu eest siseruumidesse minekut.

Ta rõhutas, et varjumine kodus, tööl või mõnes teises lähedal asuvas turvalises ruumis on üldjuhul kiireim ja parim viis kaitsta ennast ohu eest.

Uuring näitab, et avalikke varjumiskohti peetakse ekslikult universaalseks lahenduseks. Näiteks arvab kolmandik küsitlusele vastanud inimestest, et need sobivad varjumiseks ka ekstreemsete ilmastikuolude korral ning viiendik usub sama üleujutuste puhul.