Maarius Suviste: milleks keelata, kui saab piirata

Iseenesest on vajalik, et sellest räägitakse. Aga nii nagu paljude muude teemade puhul, on ka selle puhul kahe inimese kohta kolm, kui mitte vähemalt neli arvamust. Ühed räägivad vaimsest tervisest ja sellest, mida arutu sotsiaalmeedias skrolli­mine, ekraani vahtimine ja aja veetmine lastega teeb. Ja mitte ainult nendega.

Teised panevad vastu, et see ongi tänapäevane elu ning kui jätta noor sellest kõigest ilma, võib osadele tunduda, et nad oleksid justkui maailmast ära lõigatud. Äkki teeb hoopis karuteene? Nii et on küsimuste küsimus, kas vähendada näiteks 15-aastasel selle kasutamise võimalust või konkreetselt ahel läbi lõigata.