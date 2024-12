Annela Laaneots: kultuuripealinna aasta andis hea koostöökogemuse

Veerandit Eestit hõlmanud Euroopa kultuuripealinn oma 1602 sündmusega on lõpule jõudnud. Head meelt valmistab see, et Tartu 2024 süsteemne koostöö Lõuna-Eesti linnade ja valdadega on pälvinud positiivset tähelepanu nii teiste Eesti piirkondade, riigi, teiste Euroopa kultuuripealinnade kui ka Euroopa tasandil.