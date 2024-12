Inglipuudele on tagasi toomata veel 1000 kingitust

Üksikuid ingleid leiab veel kauplustest üle Eesti. Inglipuu kampaania kestab kauplustes 15. detsembrini.

„Selleks, et igal lapsel oleks jõuluõhtul vähemalt üks kingitus, mida avada, on väga oluline, et kõik Inglipuudelt võetud soovid jõuaksid kingitustena tagasi Maxima kauplustesse. Kui keegi on võtnud puult inglikese, kuid ei saa mingil põhjusel kingitust teha, on võimalik see inglike poodi tagasi Inglipuule asetada. Seeläbi saab keegi teine võimaluse tuua jõulurõõmu vähekindlustatud perede lastele,“ selgitas Maxima Eesti müügi- ja turundusosakonna juht Jaanika Terasmaa.

Kaubandusketi peamine eesmärk on tagada, et kõik laste unistused saaksid ellu viidud. "Oleme südamest tänulikud kõikidele, kes on juba laste jõulusoove täitnud ning aitavad seeläbi pühade ajal tuua helgust ja rõõmu ka keerulisemas olukorras olevatele peredele,“ lisas Terasmaa.

Kampaania raames on üle Eesti 45 Maxima kauplusesse paigaldatud Inglipuud, mille külge on riputatud inglikesed. Igale inglikesele on märgitud lapse nimi, vanus ja kingisoov. Heasoovlikel inimestel on võimalik valida puult inglike, osta sellel märgitud kingitus ja viia see pakkimata kujul koos inglikesega Maxima infoletti või kassasse.

Inglipuudega Maxima kauplused ja kinkide statistika on leitavad veebilehel www.maxima.ee/inglipuu.