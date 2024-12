Reformierakond läheb kõigis Valgamaa omavalitsustes valimistele oma nimekirjaga

Reformierakonna Valga maakonnaorganisatsiooni juhi, Tõrva vallavolikogu esimehe Maido Ruusmanni sõnul on plaan pingutada kõigis omavalitsustes, et teha maksimaalne tulemus ning võtta valitsemisvastutus. Ta kinnitas, et erakond plaanib minna 2025. aastal toimuvatel kohalikel valimistel välja valimisnimekirjaga nii Tõrvas, Valgas kui Otepääl.