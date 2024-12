Andmejälgija näitab, milliseid päringuid sinu kohta riiklikes andmekogudes tehakse. Lisaks tagab rakendus lihtsa ligipääsu riikliku postkasti teavitustele, pakkudes inimestele mugavat suhtluskanalit riigiga. Kõik olulised dokumendid ja andmed on alati käepärast. Samuti pakub rakendus võimalust saada riiklikke ohuteavitusi erakorraliste sündmuste kohta. Riigiäpp on eesti ja inglise keeles. Äpi saab tasuta alla laadida Google Play ja Apple Store'i poodidest.

Ta lisas, et mobiilirakendusse on arendatud ka isikusamasuse tõendamise lahendus, kuid juriidiliselt saab isikut tõendavaid dokumente rakenduses kasutada isikusamasuse tõendamiseks alles pärast isikuttõendavate dokumentide seaduse muudatuse jõustumist. „Eelnõu on esitatud valitsusele ning ootab heakskiitmist. Ajutiselt oleme rakendusest välja võtnud QR-koodi lahenduse, mille genereerimisel tehakse automaatpäring isikut tõendavate dokumentide andmekogusse. Selle lahenduse lisame rakendusse, kui seadus on heaks kiidetud," ütles Ploompuu.