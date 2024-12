«Ohu korral äpi kaudu otseteavituste saatmine on loodetavasti võimalus, mida tuleb kasutada võimalikult vähe. Küll aga on hea, et oleme saanud koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga laiendada inimesteni otseteavituste viimise võimalusi. Mida rohkem on erinevaid teavitusviise, seda rohkemate inimesteni suudame ka kriisides jõuda, et anda neile selgeid ja operatiivseid käitumisjuhiseid,» ütles Martin Lambing, päästeameti peadirektori asetäitja.