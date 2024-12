Kelmid on hakanud aktiivselt esinema sidefirmade töötajatena

«Petukõnede tegijad kasutavad inimestele helistades erinevaid legende. Muuhulgas väidetakse, et kliendil on koheselt lõppemas sideteenuse pakkujaga leping, et kliendi numbrit ähvardab sulgemine või et inimesel tuleb koheselt ära vahetada oma telefoni SIM-kaart. Tegemist on pettusega, mille eesmärk on kätte saada inimeste isiku- ja pangaandmeid. Juhul, kui te saate sellise kõne, siis lihtne kontrollküsimus helistajale on: „Kellele te helistate?“ ning „Mis teenused on mul kasutusel?“,» soovitab Meister.