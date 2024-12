Arsti juurde saab nüüd ka terviseportaali kaudu

Aasta jooksul on terviseportaalis tehtud mitu olulist uuendust avalehe ehk töölaua vaates, sealhulgas perearstide digiteenindusplatvormide info kuvamisel.

«Hea meel on aga teatada, et terviseportaal on saanud veel ühe olulise täienduse – portaali on nüüd liidetud üleriigiline digiregistratuur. See tähendab, et varem eraldi veebilehel töötanud broneeringusüsteem on nüüd mugavalt kättesaadav samas keskkonnas, kus asuvad ka inimese kõik muud terviseandmed,» rääkis terviseportaali tootejuht Evgeni Nikolaevski.

Digiregistratuuri leiad, kui sisened terviseportaali ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil ja vajutad «Vastuvõtud ja saatekirjad» või töölaual «Ava registratuur» nupule. Seal on näha Sinu järgmised vastuvõtud ning nüüdsest on võimalik seal ennast ka broneerida uuringutele ja vastuvõttudele.

Nikolaevski sõnul on eesmärk luua terviklik ja kasutajasõbralik riigiportaal, mis koondab kõik inimese jaoks vajaliku terviseinfo ühte kohta. «Integreeritud lahendused aitavad säästa aega ja pakkuda paremat kasutajakogemust. Üleriigilise digiregistratuuri kolimine ei tähenda seega vaid tehnilist muudatust, vaid tegemist on sammuga, mis võimaldab kerget ligipääsu tervishoiuteenustele,» lisas Nikolaevski.

Terviseportaali arendab Tervisekassa koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega (TEHIK) ning väliste arenduspartneritega. TEHIKu terviseportaali tooteomaniku Kady Adamsoni sõnul on peamine eesmärk muuta terviseandmete haldamine ja tervishoiuteenuste kasutamine nii mugavaks kui võimalik.

«Enam ei pea inimesed navigeerima mitme erineva süsteemi vahel – kõik vajalik on ühes kohas. Näiteks saab inimene lihtsalt vaadata oma tulevasi vastuvõtte, otsida uusi vastuvõtuaegu ja vajadusel vaadata ka broneeringute ajalugu,» selgitas Adamson.

Lisaks on parandatud süsteemi kasutusmugavust: otsingufunktsioonid on täpsemad, tasuta ja tasulised vastuvõtud on selgelt eristatavad ning broneeringute kinnitamine toimub kiirelt. «Tegime teadlikult jõupingutusi, et luua süsteem, mis võimaldab inimestel keskenduda enda tervisele, mitte tehnilistele takistustele. Näiteks saab broneeringut kergelt oma isiklikku kalendrisse lisada, mis on paljudele igapäevaelus suureks abiks,» märkis Adamson.

Adamson rõhutas, et koostöös tervisekassaga loodud terviseportaal on iga Eesti inimese värav terviseteenustesse, kus on ligipääs enda terviseandmetele ja saab kasutada mitmesuguseid teenuseid.