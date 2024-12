Reportaaž Alimendid kaelas, raha otsas? Appi tuleb toidupank

Linna äärde toidupanga uude asukohta on paljudel valgalastel üsna pikk maa. «Buss on tasuta, aga passi siis seda bussi jälle,» tõdeb toidujärjekorras ootav Janek. Aga see on sellel reede õhtul ka tema ainus nurin, sest toiduvalikut mees vaid kiidab.