«Ma tulen alati vilega tööle.» Võru patrullide pealik ihkab laua tagant rahva sekka

Nüüdseks 17 aastat politseis töötanud Taisto Paju tunnistab, et pole selle aja jooksul kordagi mõelnud sellest ametist loobumisele.

Kui Võru politseimaja koridoris kostavad hommikul kolmveerand seitsme paiku vileviis ja tõtlikud sammud, teavad öist vahetust lõpetavad kolleegid, et patrulligrupi juht Taisto Paju (40) jõudis tööle. Hea tuju ja aval naeratus käib politseitöö juurde ning kui need pole 17-aastase teenistuse järel kadunud, pole ime, kui needsamad kolleegid ta terve politsei- ja piirivalveameti (PPA) aasta liidriks valivad. Pajuga just nii juhtus.