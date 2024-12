«Tohutult suured tänud teile kõigile,» lausus Lauri Mäesepp auhinda vastu võttes. «Kui me siin alustasime, siis Margus Timmo ütles mulle, et Setomaal on kõige tähtsam kogukond. Kogukond on kõige alus, Lauri. Me peame väga lugu teist, meie inimestest. Väga omaseks on see koht meile saanud. Aitäh ja paneme edasi.»