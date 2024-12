GALERII Põlvalased said kätte oma Leililaksu

Kultuuri- ja tantsujuhi Andre Laine sõnutsi rentis vallavalitsus nii nagu eelmisel korral ratastel spa, ülejäänud ihuharimis- ja mõnulemiskohad jõudsid aga platsile sponsorkorras. «Kümblustünne on seitse ja saunu viis. Kui keegi enne nurises, et taas on maksumaksja raha siia alla pandud, siis tegelikult on see üritus tehtud peaaegu tasuta, õhinapõhiselt. Eesmärk on, et Põlvas midagi ikka toimuks.»