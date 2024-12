Eeloleva nädala keskpaik toob kuni kümme külmakraadi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Kesköö paiku levib tihe lume- ja lörtsisadu saartelt mandrile. Tuiskab. Vastu hommikut läheb sadu saartel ja mandri lääneservas üle vihmaks. On jäiteoht. Öö hakul puhub muutliku suunaga nõrk tuul, kesköö paiku tugevneb lõuna- ja kagutuul 5–12, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 9–14, puhanguti 20 m/s. Hommikul pöördub tuul loodesse. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi. Hommikuks tõusevad Lääne-Eestis termomeetrinäidud 2–7 kraadini. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja ka vihma. Paiguti tuiskab. On jäiteoht. Tuul pöördub kõikjal loodesse 6211, puhanguti 15, saartel ja rannikul 9–15, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi.

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vähest vihma. Kohati on jäidet. Puhub lääne- ja loodetuul 4–10, rannikul 7–12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saartel ja rannikul 0 kuni +5 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. Kohati on jäidet. Puhub lääne- ja loodetuul 6–12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi, saartel ka vihma. On jäidet. Puhub loodetuul 6–12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saarte rannikul kuni +3 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis sajab kohati vähest lund. Õhtul sajab Lääne-Eestis lund ja lörtsi, saartel ka vihma ning varitseb jäiteoht. Puhub läänekaaretuul 3–8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, kohati -10, saartel -1 kuni +4 kraadi.