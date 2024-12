Murekoht: sotsiaalsed ettevõtted ei saa kasvada ilma piisava süsteemse toeta

Baltikumis on üle 600 sotsiaalse ettevõtte. Hoolimata edusammudest on paljudel ettevõtetel raske oma tegevust säilitada või algstaadiumist kaugemale jõuda, kuna neil puudub juurdepääs mitmekesistele rahastamisallikatele, spetsialiseeritud mentorlusele ja suurematele turgudele. Selliseid ettevõtteid leidub ka nii Valga- kui Võrumaal, kuid võrreldes Põhja- ja Lääne-Euroopa sarnaste ettevõtetega on neil vähem taolist toetust.