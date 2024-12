ILMATEENISTUS HOIATAB Eestis on oodata kohati päris karmi ilma

Kõige hullemat ilma on täna oodata Lääne-Eestis ja saartel. Hiiu-, Saare-, Lääne ja Pärnumaale andis ilmateenistus juba aegsasti teise ehk kõrgema taseme hoiatuse. See tähendab, et ilm on suure tõenäosusega ohtlik. Täna ennelõunal anti kõrgema taseme hoiatus ka Harjumaale.