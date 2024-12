Mati Määrits: ega maailmavaatelised erinevused meid välja sureta?

Viimaste aastate sotsioloogilistele uuringutele toetuv politoloog Martin Mölder tõdeb Postimehes, et sõnad «vasakpoolne» ja «parempoolne» on Eesti valijaskonnale muutunud sisutühjadeks. Kui veel 2016. aastal olid Eesti kodanike maailmavaatelise enesemääratlusega seotud sellised teemad nagu suhtumine astmelisse tulumaksu, majanduslikku konkurentsi või riigi omandusse ja erastamisse, siis 2024. aastaks olid peaaegu kõik need seosed kadunud või muutunud väga nõrgaks.