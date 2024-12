UUED HOIATUSED Marutuul lõõtsub ka täna

Kõige karmimat ilma lubavad ilmaennustajad tänaseks Saare-, Hiiu- ja Läänemaal. Need maakonnad said taas teise ehk kõrgema taseme hoiatuse, mille kohaselt on ilm ohtlik. Lääne- ja loodetuul lõõtsub prognoosi kohaselt nendes maakondades hommikul 15 m/s, puhanguti 22 m/s, päeval 18 m/s, puhanguti kuni 25 m/s.