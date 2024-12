Kuninglik teater toob lavale setokeelse rokkmuusikali

Veidi hiljem sai Veesaar tuttavaks Kauksi Üllega, kes on laulu «Sõda om lännü sõudõmahe» sõnade autor ja kelle sulest sündinud lavalood «Taarka», «Peko» ja «Obinitsa» on nautinud suurt publikumenu. Näitlejanna rääkis talle aastaid kummitanud mõttest, et võiks teha setokeelse muusikali, kus oleksid just taolised laulud.