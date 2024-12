Veeblirännak pani kaitseväe akadeemia õppurid proovile

«Veeblirännak on tõenäoliselt kõige pikema ajalooga allohvitseride traditsioon, mille algusaeg ulatub 1990. aastate keskele,» ütles rännaku korraldaja, kaitseväe akadeemia veebel Indrek Ojasoo. «Sellel traditsioonil on oma hing, mis elab paljudes veeblites ning annab meie aukraadile lisaväärtuse ja tähenduse. Vanade kursusekaaslastega kohtudes meenutatakse õpingute eredamaid sündmusi ning veeblirännakul on nendes mälestustes oma kindel koht.»