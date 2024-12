«Maja seisab tühjana ja festivalil on vaja laieneda». Hüljatud kultuuritemplisse tiritakse elu tagasi

«Suurem plaan on teha sellest majast residentuurikeskus, mis võtaks vastu etenduskunstnikke, muusikuid ja kunstnikke nii Eestist kui välismaalt,» rääkis MTÜ Festival Kõu juhatuse liige Markus Truup. «Peale selle, et pakume residentuuri võimalust väljast tulevatele tegijatele, hakkab see maja eeskätt olema koht, mis liidab kohalikke näitlejaid, kunstnikke, muusikuid. Võrumaa on andekaid inimesi täis, Varstu kultuurimaja annab meile võimaluse, kus kohtuda, luua ja lammutada.»