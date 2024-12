Hargla postimajas valmivad ahjusoojad saiad loovad kogukonnatunnet

«Elukaaslane otsis toona maakohta, kuhu elama asuda. Ta arvas, et maal üksi hakkama saada on keeruline ja oleks hea, kui ümbruses elaks sarnaselt mõtlevaid inimesi. Harglasse kolisid tänu Parmu ökokülale keskkonnahoidliku mõtteviisiga pered. See oligi üks põhjustest, miks siia elama tulime,» rääkis naine.

Mölder leiab, et looduse keskel värskes õhus ongi kõige parem lapsi kasvatada. «Kui Harglasse kolisime, olid nad päris pisikesed. Lapsed on saanud hingata maaõhku ja elada rahulikus keskkonnas. Nüüd on nad teismelised ja kuna hakkavad peagi põhikooli lõpetama, vaatavad juba linna poole. Peagi on vaja teha otsus edasiõppimise osas. Loodan, et tulevikus, kui lapsed on end harinud ja elus suuna leidnud, tulevad nad maale tagasi.»