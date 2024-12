Vello Jaska: jõulusoovid peaksid olema üldinimlikud

Aastaid on meil räägitud eesti keelele ülemineku tähtsusest, kuid vaid kõneaineks on see jäänudki. Eks poliitikud ole tahtnud muukeelsetele meele järele olla ja nendelt valimistel hääli saada. Hea, et nüüdki püütakse meie emakeele päästmiseks midagi ära teha. Aga kas piisavalt?