GALERII Valga vald tunnustas silmapaistvaid vabatahtlikke

«Vabatahtlik töö on paljudele elu loomulik osa. Vabatahtlikke on jagunud meie tänavatele, kogukonnasündmustele, kriisikolletesse, nende eestvedamisel on viidud läbi olulisi õppusi ja õppepäevi,» kinnitas Valga vallavanem Monika Rogenbaum.