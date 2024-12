Uuel aastal tihendatakse reisirongide sõiduplaane

«Viimase kümne aasta jooksul on rongireisijate arv kahekordistunud ja tipptundidel on rongid üha rahvarohkemad. Mul on hea meel, et rongiliiklus muutub uuel aastal mugavamaks, sest tellitav veomaht kasvab märkimisväärselt,» ütles regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman. «Kui taristuremondid järgmise aasta sügiseks Tapa–Tartu vahel valmivad, saab suurendada väljumiste arvu Tartu, Narva, Rapla, Aegviidu ja Viljandi suundadel. Samuti väheneb Tartu suunal märkimisväärselt reisiaeg.»