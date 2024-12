Grippi haigestumine kasvab

Eelmisel nädalal registreeriti kokku 76 gripijuhtu. Laboratoorselt kinnitati 41 gripiviirust, millest 33 olid A-gripiviirused ja 8 B-gripiviirused. Gripiviiruse aktiivsus on viimase nelja nädala jooksul järjepidevalt kasvanud ning grippi haigestunute arv on võrreldes eelmise nädalaga kahekordistunud. Gripiviiruse levik on muutunud püsivaks. Ringluses on samaaegselt nii A- kui ka B-gripiviiruse alatüüp.