Kella 16.55 ajal teatati, et Valgas Pagari tänaval paistab elumaja korstnast leeke. Puhastamata korstnalõõrides põles esialgse info kohaselt tahm. Veidi hiljem selgus, et lugu on isegi keerulisem.

«Mina olen olnud päris rahulik, teades, et seaduskuuleka inimesena lasin litsentseeritud korstnapühkijal igal aastal korstna ära pühkida ja kõik on hästi. Sel suvel viimati pühiti, oli paberitega korstnapühkija,» rääkis Kivi. «Aga harjaga ei olevatki võimalik peale tahma muud ära pühkida. Selgub, et aastakümnetega tekkiv pigi on kurja juur, mis tekitab sellise põlengu. Mul õnnestus kaubelda ära firma, kes eemaldab pigi mehaanilise seadmega. Ta näitas, et pigikiht oli muljet avaldav.»