„Mulgimaa kuurortile ja suvituslinnale kohaselt on üks meie olulisemaid prioriteete rannaala terviklik korrastamine, et meie enda elanikel oleks siin meeldiv olla ja ka külastajad tahaks rohkem aega meie juures veeta. Tõrva üks sümbolehitistest on ajas kulunud ning turvalisuse ja visuaali tagamiseks on tarvis püstitada uus vettehüppetorn,“ sõnas Helen Elias.