Päevapäästjal kulub eaka usalduse võitmiseks mitu kuud

Laheda piirkonna koduhooldustöötaja Kristel Blauhuti nimekirjas on 16 eakat. Enamasti on tegemist üksi elavate üle 75-aastaste naistega. «Maapiirkonnas on põhiline mure, et poodi ei ole või on see kaugel. Ise aga nii tubli enam ei ole, et jaksaks bussi peale minna ja pärast toidukottidega maha tulla. On ka neid, kelle lapsed on vanematest varem lahkunud ja neidki, kellel ei olegi lapsi olnud,» märkis ta.