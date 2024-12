Kurepesas elab praegu 14 last, kelle vanused jäävad 10 kuu ja 18 eluaasta vahele. Ülekaalus on siiski teismelised. «Väiksed lapsed jõuavad kiiremini hooldusperedeni,» ütles asutuse juhataja Meeli Tuubel.

«Enamik on siia tulles suuremad. 12, 13, isegi vanemad. Need on lapsed, kes vajavad peretunnet ja hoolitsust,» täiendas kasvataja Hele.