Tanel Meiel: pühadeootus kannab endas ka lootust

Valgamaa kirikuõpetaja Tanel Meiel ütleb, et saabuvad pühad on armastuse ja hoolivuse aeg.

Advendiaeg on lõpusirgel ning juba mõne päeva pärast on käes oodatud jõulud. Ristirahvale on omane ootus ja selle mentaalne kinnistumine usu ja rituaalide kaudu.