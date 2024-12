Kuidas jõuluvanaks saada?

Kui mõni laps tuleb mulle appi kinke jagama, olen patsutanud õlale ja uurinud, kas ta tahab saada jõuluvanaks. Mudilane on alati väga põnevil ja vastab, et tahab küll. Ütlen, et siis tuleb päkapikkudega rääkida ja seejärel minna kooli õppima, sest igaühest võib saada jõuluvana.