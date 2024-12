Kuuse kaunistamisel kasutage päris küünalde asemel elektriküünlaid ja veenduge, et need oleksid terved.

Selleks, et jõulud mööduksid rõõmsalt, tasub veenduda, et kodu on ohutu. Ohutus algab väikestest asjadest, mille eest saab hoolitseda pea igaüks, teatas päästeamet.