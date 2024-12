GALERII Jõuluõhtul kahes kirikus pidepunkte otsimas

EELK Põlva Maarja koguduse vastse õpetaja Robert Bunderi jaoks oli jõululaupäeva teenistus uues teenimiskohas esimene. "Kui palju on maailmas inimesi, kes ei saa täna jõulukirikusse minna või kelleni ei jõua jõuluvalgus. Küsitud on, mis toob inimesi sel õhtul kirikusse. Hea on teada, et kiiresti muutuvas maailmas on pidepunktid, mis ei muutu. Jõuluevangeeliumi loeme ikka. Siin on püha ruum, rahu, vaikus. Just siin saab võtta rahus aja maha, tänada Jumalat kõige eest, mis ta meile annab,» tõdes ta jutluses.