ÜKS KÜSIMUS Kuidas teha aastavahetuse saluuti ohutult?

Indrek Tõnson, päästeameti demineerimiskeskuse Lõuna-Eesti pommigrupi juhataja:

Õnnetused juhtuvadki enamasti seetõttu, et reeglitest ei peeta kinni. Tunamullu sai päästeamet 42 ja mullu 61 pürotehnikaga seotud väljakutset, tänavu pühade-eelse seisuga on abi vajatud juba 69 korda.

Ilutulestikuks tuleb valida hoonetest ja sõidukitest kaugel asuv ohutu koht. Pürotoodet võib toestada näiteks lume või liivaga, et süütamisel tekkiv jõud ei paiskaks raketti kummuli. Süütamiseks piisab ühest inimesest ja teised peaksid olema ohutus kauguses. Ilutulestiku patarei kohale ei tohi kummarduda ja kohe, kui see on süüdatud, tuleb taganeda. Kui pärast süütamist see ei rakendu, tuleb enne tootele lähenemist vähemalt 15 minutit oodata. Kindlasti ei sobi kokku pürotehnika ja alkohol.