Vabarna on nüüd Setomaa kooli Mikitamäe ja Värska õppekohas seto keele ja kultuuri ning käsitöö ja kodumajanduse õpetaja. Tema kui pärimuskultuuri edasikandja sõnul on see loogiline valik: on ta ju seto kultuuris üles kasvanud ning nägi nüüd võimalust järeltulevat põlve õpetada.