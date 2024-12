Räpina vald liidab kultuuriasutused

Vallavalitsuse kultuuri- ja sporditööspetsialisti Viljar Piiri tagasivaatel on ümberkorraldamise teema olnud haridus- ja kultuurikomisjonis arutusel mitmel koosolekul. Seal kõlanud väidetele, justkui poleks praeguseid kultuurijuhte kaasatud ning et planeeritava ühendasutuse direktori ja kultuuri- ja sporditööspetsialisti ametiülesanded kattuvad, vaidles ta vastu. Plaanitavast reformist on erinevatel kohtumistel kultuurijuhtidega räägitud ning küsitud nende arvamusi. Nii näiteks kahtlesid nad reformi ajastuses, leides, et seda võiks teha hooaja lõpus ehk suvel. Muret väljendati sellegi pärast, kas ühendasutusele õnnestub leida asjalik direktor, kes ei hakkaks kiirustades otsuseid tegema.