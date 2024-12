„Eemaldame RMK Pühajärve ja Murrumetsa matkaradade ja kahe lõkkekoha äärest kuivanud ja kaldu olevad kuused, millel on oht kukkuda rajale või puhkeplatsidele," selgitas RMK Kagu regiooni varumisjuht Tanel Täheste.

Pühajärve metsas leidub kuivanud kuuski hulganisti, mistõttu on puude murdumisega muret omajagu ning RMK loodusvahil tuleb alatasa käia teele langenud puid radadelt ära koristamas. Kuna tegemist on looduskaitseala sihtkaitsevööndiga, ei tehta seal tavapäraseid metsamajandustöid, kuid RMK taotles keskkonnaametilt loa kuivanud kuuskede raieks, et tagada rajal liikujate ohutus.