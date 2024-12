Uuest aastast võtab tervisekassa enda kanda ööpäevaringse erihoolekandeasutustes osutatava õendusteenuse eest tasumise, milleks kulub 2,6 miljonit eurot. Lisaks töötati välja ühtne teenuse kirjeldus, et tagada erihoolekandeasutustes ühtlaselt kvaliteetne õendusabi.

«Uued nõuded ja kvalifikatsioonitingimused on loodud eesmärgiga parandada õendusteenuse kvaliteeti ja tagada elanike ohutus. See seadusandlik muudatus on oluline samm hoolekandeasutuste elanike heaolu ja tervise parandamiseks,» sõnas tervisekassa õendusabi teenusejuht Aivar Koppas.