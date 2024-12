Lõuna-Eesti omavalitsused aastavahetusel tulevärki ei tee

Aastavahetuse ilutulestik. Pilt on illustratiivne.

Kui aastaid tagasi oli aastavahetuse traditsiooniks omavalitsuse korraldatud ilutulestik, siis nüüd on tavaline, et linnad ja vallad enam paugutamise peale raha ei kuluta. Põhjused on erinevad – kes mõtleb ärevusse sattuvate koduloomade peale, keskkonnasäästlikkusele või pingelisele eelarvele.