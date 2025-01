Lõppes aasta kala hääletus

Hiiumaa ja Saaremaa kalurid olid esitanud aasta kala kandidaadiks ümarmudila, kelle koduks on Must ja Kaspia meri, kust ta jõudis Läänemerre 1990. aastate alguses laevade ballastveega. Tema tohutu sigimisvõime tõttu ennustati häda ja viletsust kohalikele kalaliikidele, aga praegu ei ole pilt siiski katastroofiline – ümarmudila arvukus on küll kõrge, ent talutavuse piirides. Kalurite jaoks aga on sellest inetu välimusega tulnukast saanud ahvena järel püügikala number kaks. Tänavu esimesel poolaastal tegid mudilasaagid rekordeid, näiteks Hiiumaa rannakalurid püüdsid neid välja koguni 118,5 tonni.